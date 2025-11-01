Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

'Haalandween': il bomber del City 'mostruoso' anche fuori dal campo

01 Nov 2025 - 12:11
© X

© X

Spavento dei portieri di Premier League e di tutta Europa, Erling Haaland ha deciso di mettere i brividi anche fuori dal campo di calcio per celebrare degnamente Halloween. L'attaccante ha postato sui social un video che lo mostra in un negozio e per strada travestito da Joker e le reazioni divertite di chi lo ha riconosciuto. In un altro video, si vede un suo ritratto in un quadro che esce dalla cornice trasformandosi in un mostro sanguinario e la scritta "la stessa tradizione, ogni anno. Buon #Haalandween!". L'attaccante norvegese giorni fa aveva sollevato una polemica in Inghilterra per il primo video pubblicato sul suo nuovo canale YouTube, in cui lo si vedeva tra l'altro bere del latte crudo, un alimento che non può essere acquistato nei negozi o nei supermercati, sebbene la sua vendita sia legale. La Food Standards Agency (FSA) aveva reagito avvertendo che il latte crudo potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari, implicitamente criticando la scelta della stella del City che potrebbe indurre a imitarlo.

Ultimi video

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:47
MCH PSV FORTUNA SITTARD 5-2 MCH

Il Psv si conferma macchina da gol: 5 reti al Fortuna Sittard

01:24
MCH INSTITUTO-ROSARIO 1-3 MCH

Cucchiaio dal dischetto di Di Maria nella vittoria del Rosario Central

00:33
MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

01:13
DICH NICOLA PRE JUVE 31/10 DICH

Nicola: "Spalletti allenatore di grande livello"

00:20
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO DICH

Spalletti: "Giro scudetto? Spero di entrarci, perché no?"

01:01
DICH JURIC VIGILIA 31/10 DICH

Juric: "Sono contento di come stiamo giocando"

00:29
DICH SPALLETTI SU CHAMPIONS DICH

Spalletti: "Bisogna tentare di rientrare in Champions, gli altri corrono"

00:50
MCH MBAPPE SCARPA D'ORO 31/10 MCH

Mbappé Scarpa d'Oro: la premiazione con tutta la squadra

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:11
'Haalandween': il bomber del City 'mostruoso' anche fuori dal campo
11:34
Verona, trauma al ginocchio per Serdar: assente contro l'Inter
10:21
Como, problemi con il charter: arrivati a Napoli in tarda serata
08:16
Italia U16, doppia amichevole contro l'Ucraina
23:37
Pisa a Torino col turnover per continuare a fare punti