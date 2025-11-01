'Haalandween': il bomber del City 'mostruoso' anche fuori dal campo

Spavento dei portieri di Premier League e di tutta Europa, Erling Haaland ha deciso di mettere i brividi anche fuori dal campo di calcio per celebrare degnamente Halloween. L'attaccante ha postato sui social un video che lo mostra in un negozio e per strada travestito da Joker e le reazioni divertite di chi lo ha riconosciuto. In un altro video, si vede un suo ritratto in un quadro che esce dalla cornice trasformandosi in un mostro sanguinario e la scritta "la stessa tradizione, ogni anno. Buon #Haalandween!". L'attaccante norvegese giorni fa aveva sollevato una polemica in Inghilterra per il primo video pubblicato sul suo nuovo canale YouTube, in cui lo si vedeva tra l'altro bere del latte crudo, un alimento che non può essere acquistato nei negozi o nei supermercati, sebbene la sua vendita sia legale. La Food Standards Agency (FSA) aveva reagito avvertendo che il latte crudo potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari, implicitamente criticando la scelta della stella del City che potrebbe indurre a imitarlo.