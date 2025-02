Virtus, Zizic e Morgan tornano a lavorare in gruppo

Come riportato da Il Resto del Carlino, tra gli 8 giocatori rimasti all'Arcoveggio a lavorare con lo staff della Virtus Segafredo Bologna durante la finestra FIBA c'è anche Ante Zizic. Dopo essersi fermato per una borsite al gomito in seguito alla partita di LBA con Scafati (29 dicembre), il centro croato punta a tornare a disposizione di coach Ivanovic per la ripresa della Serie A contro Milano (domenica 3 marzo, ore 18.15). In gruppo anche Matt Morgan, dopo la sindrome influenzale che lo aveva costretto a saltare Tortona e i quarti di finale di Coppa Italia.