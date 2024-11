ZANELLI TORNA DA EX A TREVISO: "DOVRÒ GESTIRE LE MIE EMOZIONI"

Intervistato dai quotidiani locali di Treviso, Alessandro Zanelli ha parlato della prossima sfida, per lui molto particolare. "Sarà il primo, vero ritorno. A Treviso, in due anni, ho lasciato moltissimi bei ricordi, tanti amici e anche tanto sudore. Giocare al Palaverde da avversario è già di per sé difficile, in questa occasione, ancor più, dovrò cercare di non farmi travolgere dalle emozioni. È una partita che aspettavo: è sempre molto bello tornare a casa. Sapevamo di avere un inizio di calendario difficile e quindi era fondamentale portare a casa questa partita. Anche nelle gare precedenti, comprese quelle contro le big, ce la siamo sempre giocata fino all'ultimo, tranne contro Trapani. Per questo resta un po' di rammarico: una vittoria in più ci avrebbe permesso di guardare con più tranquillità al futuro. Ma siamo solo all'inizio del campionato".