Treviso, Vitucci: "Questa volta è girata dall'altra parte"

Nonostante il 96-94 subito a Sassari, coach Frank Vitucci ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno sulla giornata della sua Nutribullet Treviso sin dalla sala stampa del PalaSarradimigni: "Sapevamo sarebbe stata una partita dura anche dal punto di vista fisico. Purtroppo questa volta il finale non ci ha arriso, nonostante fossimo riusciti ad arrivare in parità con 10” da giocare. Questa volta è girata dall’altra parte… piccole cose che fanno grandi differenze a fronte di una partita che abbiamo interpretato molto bene, soprattutto nella prima parte di gara. Nel terzo quarto abbiamo subito qualche transizione di troppo che gli ha fatto segnare qualche tripla che li ha portati in partita e poi in vantaggio. Anche sta volta nel finale di gara abbiamo dimostrato un buon carattere riportandoci sotto fino a pareggiare la gara nonostante i problemi di falli di Bowman. C’è un po’ di rammarico per i due punti, come sempre in questi casi, più che per la classifica di oggi per mettere un po’ di punti per questo finale di girone d’andata. Guardare troppo avanti non fa mai bene. Bene a rimbalzo ma troppe palle perse, soprattutto nella seconda metà di gara. Abbiamo comunque segnato 94 punti, ma le perse ci hanno tolto un po’ di equilibrio: dobbiamo abituarci a giocare contro squadre fisicamente più pesanti".