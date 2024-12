Treviso, a Tortona senza Harrison e Mazzola

Lo ha confermato Frank Vitucci al sito ufficiale della Nutribullet, in occasione della presentazione della trasferta contro la Bertram Yachts (sabato 7, ore 20): "È una partita in cui noi abbiamo bisogno di alzare il livello della nostra prestazione perchè giochiamo contro una squadra di alta caratura e dovremo ancora una volta sopperire a delle assenze. Harrison e Mazzola infatti non saranno ancora disponibili, però lo sapevamo e in settimana ci siamo preparati avendo già chiaro che ognuno dovrà alzare il livello del suo gioco".