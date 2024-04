Virtus a Istanbul per l'impresa, Shengelia: "La gara più importante della stagione"

EUROLEGA

Domani sera Bologna in casa dell'Efes si gioca la possibilità di proseguire il cammino europeo. Luca Banchi avvisa: "Sarà una partita durissima, serviranno nervi saldi e grande convizione"

© IPA Farà caldo al Sinan Erdem Sports Hall, impianto che ospita le partite dell'Efes. Saranno 16mila i tifosi che riempiranno il palazzetto di Istanbul per spingere Larkin e compagni contro la Virtus Bologna, nel tredicesimo faccia a faccia tra le due squadre: il bilancio è 7-5 per i turchi. Chi vince domani affronterà venerdì la perdente di Maccabi-Baskonia, chi perde dirà addio all'Eurolega 23/24.

Luca Banchi, insieme al suo staff, ha studiato gli avversari e ne conosce pregi e punti deboli. Tra i primi sicuramente Shane Larkin, miglior giocatore della regular season per valutazione media insieme a Mike James (20.1), e il ritrovato Will Clyburn che dopo una stagione anonima sembra essere tornato in grande condizione proprio nell'ultimo periodo: “L’Efes - sono le parole di coach Banchi - arriva al play-in sulla scia di vittorie in serie che confermano le potenzialità del loro organico. Recuperato Clyburn e ritrovata la loro ideale struttura di gioco, hanno dimostrato di saper esaltare le caratteristiche di un roster ricco di talento e alternative. Si profila una gara durissima, da gestire con nervi saldi e feroce convinzione di avere tutte le qualità per tener testa a un avversario di tale caratura”.

A trascinare la Virtus sarà Toko Shengelia che non vede l'ora di scendere in campo: “È probabilmente, se non, la partita più importante della stagione. Sappiamo che in questo momento sono molto forti, soprattutto quando giocano in casa. Ci aspetta una gara molto difficile, il margine di errore sarà molto ridotto e dovremo essere quasi perfetti. Per vincere questa partita dovremo cercare di giocare come una squadra”.