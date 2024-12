Virtus, arriva il Barcellona. Ivanovic: "E' una candidata alle Final Four"

Ad Atene si è rivisto su ottimi livelli Marco Belinelli. Il capitano ha messo a referto 20 punti (il suo season-high restano i 21 contro l'Olimpia), tornando a segnare in doppia cifra in Eurolega dopo oltre un mese: “Partita importante, contro una squadra forte come il Barcellona, squadra che viene da buone prestazioni come l’ultima vinta in casa contro il Fenerbahce. Sappiamo quanto sarà dura sia dal punto di vista tattico che fisico: sarà importante lottare come abbiamo fatto nell’ultima gara, cercando però di limitare i nostri errori. Dovremo giocare una pallacanestro di squadra, sia in attacco che in difesa, pronti ad aiutarci fino alla fine”.