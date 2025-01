Milano, la bestia nera Alba Berlino per continuare il volo

Quello che è facile, solitamente lo è solo in apparenza. L'Olimpia Milano si trova ad affrontare un doppio turno casalingo decisamente invitante, contro l'ultima in classifica (Alba Berlino) e una squadra in emergenza (Partizan Belgrado) per via di numerosi infortuni. L'ideale per completare un filotto positivo dopo le vittorie esterne in casa di Asvel Villeurbanne e Maccabi e per piazzarsi in una posizione privilegiata in vista dell'ultima parte della regular season.