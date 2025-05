Olympiacos, Vezenkov: "Siamo pronti, in passato non lo eravamo"

Parlando alla conferenza della vigilia della semifinale di Eurolega col Monaco, Sasha Vezenkov (ala Olympiacos) ha espresso i suoi sentimenti a poche ore dalla Final 4: "La parentesi NBA? Mi sento fortunato a essere tornato e a giocare in queste partite, ora sto lottando per i trofei. Noi siamo pronti. Le sconfitte del passato? Non esiste fortuna nel basket. Nel 2022 non eravamo pronti. Vedo Micic e ci penso sempre, proprio come con Llull. Non abbiamo chiuso bene le partite e non abbiamo ottenuto le vittorie. Non rimpiango nulla, tutto ti dà esperienze. Sono fortunato a essere andato in NBA. Ho iniziato a Cipro e sono arrivato là. Ho imparato molto. I migliori del mondo giocano in NBA, ma volevo tornare, sentirmi importante, provare a vincere trofei con una squadra così grande. Spanoulis aveva fatto lo stesso. Ho trovato quello che volevo quando sono tornato. Sono tornato nelle Final Four. Non posso cambiare quello che è successo in passato o quello che è successo l'anno scorso. Ora siamo nel 2025. Domani abbiamo una partita davanti a noi e ci proviamo".