Venezia, Wiltjer: "Dovremo dare grande importanza a ogni possesso"

Kyle Wiltjer, ala Umana Reyer Venezia: "A questo punto della stagione ogni partita è estremamente importante, giochiamo in casa e abbiamo il desiderio di proteggere il nostro campo. Dobbiamo lottare con cattiveria agonistica in ogni partita per centrare i playoff che sono il nostro obiettivo. Ora stiamo giocando una buona pallacanestro, con fiducia, e siamo fisicamente in salute. Vogliamo continuare ciò che stiamo facendo. Giochiamo contro una squadra forte dal punto di vista della strategia, mettono sempre tanta intensità in campo e sono bravi a stare insieme. Dovremo dare grande importanza a ogni possesso e giocare con più intensità e fisicità possibile, non abbiamo nessuna energia da preservare".