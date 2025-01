Venezia, Wheatle: "Nell'ultimo mese abbiamo mostrato il desiderio di risalire"

Carl Wheatle. "Sicuramente è una partita molto importante per noi, conosciamo la nostra posizione in classifica e nell'ultimo mese e mezzo abbiamo dimostrato il nostro desiderio di risalire. Dunque è una partita fondamentale. Trento sta facendo un ottimo campionato fino ad ora, non sarà per nulla facile, ma vogliamo seguire il trand delle nostre ultime gare. La concentrazione sarà un elemento determinante perché giochiamo contro un team che ha tanto talento e punti nelle mani, specialmente nel reparto esterni. Hanno tanti elementi importanti in squadra, dovremo giocare bene in difesa e sfruttare le situazione favorevoli per noi".