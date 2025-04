Venezia, Wheatle: "Abbiamo l'obiettivo di ottenere la qualificazione ai playoff"

Carl Wheatle: "Per tutte le squadre è un momento fondamentale della stagione: sono quattro finali. Noi abbiamo l'obiettivo di ottenere la qualificazione ai playoff e migliorare la nostra classifica, Trapani vuole consolidare la prima posizione. Dunque ci aspetta una gara molto fisica, sono un'ottima squadra che ruota dieci giocatori con fisicità e punti nelle mani. Sarà fondamentale il nostro approccio difensivo, uno di punti di forza del nostro team. Loro corrono forte in transizione e offensivamente hanno tante soluzioni, dobbiamo essere bravi a limitarli per essere competitivi".