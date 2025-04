Venezia, Spahija: "Una vergogna, chiesto scusa a tutti"

Il coach della Reyer urla tutta la sua delusione per la sconfitta del Taliercio contro Pistoia. "La prima cosa che vorrei dire è che ci sono tanti complimenti da fare a Pistoia e a coach Okorn per questa vittoria. Sono arrivati preparati, hanno avuto una chiara idea di quello che volevano fare. Noi malissimo, probabilmente la nostra peggior partita da quando sono qua. Vergognoso il comportamento dei giocatori nella prima parte di partita. Ma come ogni allenatore serio, voglio assumermi le responsabilità. Ho parlato con i ragazzi come mai nello spogliatoio. Si può perdere la partita ma non la faccia. Chiedo scusa ai tifosi che sono stati bravissimi per tutta la partita ad aiutarci. Sono un allenatore che non chiede scusa. Quando si perde bisogna fare meglio. Ho parlato con gli arbitri per questo ultimo possesso, che era antisportivo tutta la vita. Perché abbiamo giocato male, ma quello era un momento nel quale potevamo rientrare. Secondo me era antisportivo. Questa non è una scusa, ripeto. Ciò che è successo prima non riguarda gli arbitri. Abbiamo sbagliato: terza partita con 90+ punti subiti. Una vergogna. Chiedo scusa a tutti e torniamo a lavorare".