Venezia, Spahija: "Grandissima partita vinta con una difesa straordinaria"

Molto soddisfatto Neven Spahija per il successo di Venezia con Napoli: "Complimenti alla nostra squadra che ha fatto una grandissima partita. Penso che nei primi tre quarti di partita siamo riusciti a chiudere la partita grazie a una difesa che definirei straordinaria, visto che siamo riusciti a costruire un massimo vantaggio di 34 punti. Negli ultimi 10 minuti abbiamo un po' mollato, però è una situazione capibile, visto che ora ci sarà la sosta. Oggi abbiamo fatto una partita incredibile, 50 rimbalzi con 21 assist e 115 di valutazione penso di non poter dire nulla di negativo sui miei giocatori. Adesso sfrutteremo la pausa per lavorare e fare meglio".