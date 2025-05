Venezia, Spahija: "Dobbiamo fare meglio, sono molto arrabbiato"

Il coach della Reyer non naconde la delusione per la prestazione della sua squadra nel derby di Treviso. "Complimenti a Treviso Basket per l'ottima partita. Hanno girato la gara con quattro triple consecutive che sono state decisive. Noi in questo momento non stiamo proponendo la pallacanestro che facciamo da quattro mesi, in cui abbiamo giocato ad un livello altissimo. Non ho mai cercato scuse e posso dire che come stiamo giocando ora non è minimamente vicino alla mia idea, come allenatore. Oggi in attacco abbiamo giocato tante volte 1 contro 5 e la squadra si è persa completamente. Dobbiamo essere migliori e giocare di più come squadra. Abbiamo prodotto solo 14 assist mentre loro hanno giocato molto più assieme di noi. È la terza partita consecutiva che perdiamo a rimbalzo, questo mi preoccupa tanto. Per usare poche parole dobbiamo fare meglio. Ora torniamo a lavorare per pulire i nostri errori e guardare avanti, dobbiamo lavorare duramente. Grazie agli altri risultati siamo ai playoff e questa cosa ci dà più tempo per lavorare e prepararci, con meno pressione. In questo momento sono molto arrabbiato per l'immagine che stiamo dando: questa non è la Reyer che vogliamo".