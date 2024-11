Venezia, Spahija: "Contro il Lietkabelis recuperiamo Ennis"

Neven Spahija: "Siamo pronti per tornare in campo, abbiamo recuperato alcuni giocatori e siamo molto felici di questo. Affrontiamo una partita tosta in trasferta, contro una buona squadra, è vero che non hanno più Stipanović, ma sicuramente giocheranno con intensità e fisicità. Hanno tanti giovani di talento nel roster e sarà certamente una gara difficile. Dopo questa pausa per la finestra FIBA siamo più freschi, anche se alcuni giocatori hanno giocato con la propria Nazionale. Recuperiamo Tyler Ennis e questo significa tanto per noi".