Venezia, Spahija: "Ci aspetta un'altra partita complicata"

Neven Spahija: "Ci aspetta un'altra partita complicata, in trasferta, contro una delle migliori squadre del campionato, in testa assieme a Trapani e Bologna. Loro sono veramente bravi, hanno continuità da inizio anno e sono completi: Bilan è dominante e gli esterni sono molto efficaci. Noi, come sempre, ci siamo preparati. Abbiamo un ottimo equilibrio di squadra e siamo in un buon momento, speriamo di continuare così, ma il risultato dipende sempre dalle prestazioni di entrambe le squadre".