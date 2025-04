Il coach della Reyer commenta la sconfitta nel duello con Brescia, a cui riconosce i meriti per il successo. "Complimenti a Brescia per questa vittoria, hanno meritato più di noi. Una buona partita che si è decisa negli ultimi 2/3 minuti. Abbiamo sbagliato tante posizioni in difesa, ma uno dei problemi è che siamo entrati troppo presto in bonus e questo non ci ha permesso di giocare una difesa aggressiva. Torniamo a casa a lavorare per ripartire e vincere le prossime".