ITALIANE IN EUROPA

La Reyer cade in casa del Prometey (89-82): è la quinta sconfitta in EuroCup. Successo pesante per Varese che vince sul campo di Tbilisi (94-81) e si qualifica al secondo turno. Per la Dinamo altra sconfitta.

© IPA Dopo la netta sconfitta di domenica al Forum contro l'Olimpia Milano per la Reyer Venezia la trasferta a Riga contro Prometey rappresentava un'occasione importante per rimettersi in ritmo e risalire in classifica in EuroCup. Con il roster corto (out Brown, Parks e Spissu), la squadra di Spahija ha tenuto molto bene fino all'intervallo lungo, andando negli spogliatoi avanti di 4.

Dopo un miniparziale di 5-0 in apertura di terzo quarto per il +9, Venezia si spegne e gli ucraini iniziano la rimonta. La Reyer lotta, restando aggrappata alla partita fino a 1.30 dalla fine quando, sotto di 4 lunghezze, Tessitori (tra gli ultimi a mollare) fallisce il canestro del possibile -2.

PROMETEY-UMANA REYER VENEZIA 89-82

Prometey: Balvin 15, Sanon 12, Sydorov 12, Agada 12, Lypovyy 11, Gray 7, Odiase 7, Tkachenko 5, March 5, Bobrov 3. Allenatore: Ronen Ginzburg.

Reyer Venezia: Wiltjer 18, Tucker 15, O'Connell 13, Simms 11, Casarin 10, Tessitori 9, De Nicolao 6, Brooks, Iannuzzi ne, Janelidze ne. Allenatore: Neven Spahija.

© ufficio-stampa

Continua il momento no della Dinamo Sassari. La squadra di coach Bucchi subisce una pesante sconfitta interna per mano dei tedeschi del Ludwigsburg in Champions League. Gara già indirizzata dopo i primi due quarti, con la Dinamo sotto di 13 all'intervallo e incapace di reagire al rientro dagli spogliatoi. Il terzo quarto si conclude con gli ospiti avanti addirittura di 23. Il finale recita 97-80 per la squadra di coach King.

Dinamo Banco di Sardegna MHP Ludwigsburg 80-97

Dinamo Sassari: Cappelletti 3, Pisano, Treier 10, Tyree 18, Kruslin 2, Gandini, Whittaker 8, Raspino, Gentile 8, Gombauld 5, McKinnie 13, Charalampopoulos 13. Allenatore Piero Bucchi

Ludwigsburg: Hammond 3, Bhre 5, Patrick 8, Graves 10, Buie 14, Lewis 10, Childs 8, Melson 6, Polas 11, Peta, Edigin 12. Allenatore Joshua King

© IPA

Quinta vittoria in sei giornate inper l'che espugna lain una gara dominata dalla squadra di coach(+23 a fine terzo quarto) che ha resistito al tentativo di rimonta dei padroni di casa, arrivati a -7 a 5.37 dalla sirena. Grande prova di, autore di 22 punti con un eccellente 8/12 dal campo (5 triple). Bene anche(17 punti per entrambi).

BC TSU TBILISI-ITELYUM VARESE 81-94

BC TSU Tbilisi: Chechelashvili 2, Andronikashvili 20, Boykin 2, Jintcharadze 18, Tsintsadze 7, Turdziladze 8, Kopadze ne, Mgeladze ne, Phevadze 12, Gogodze, Vujovic 10, Cranston 2. Coach: Lekso Lapanashvili.

Itelyum Varese: Shahid 17, Cauley-Stein 5, Ulaneo 8, Woldetensae, Zhao 1, Moretti 13, Virginio 6, Hanlan 22, Assui 5, Brown 17. Coach: Tom Bialaszewski.