VENEZIA, MORETTI: "BISOGNA RESTARE UNITI E AVERE DUREZZA MENTALE"

Domenica 10 novembre l'Umana Reyer affronterà la quarta trasferta consecutiva dopo Cluj-Napoca, Napoli e Samokov. Davide Moretti: "Sarà un test importante contro una grande squadra. Cercheremo di ritrovare le energie che ci sono mancate negli ultimi giorni, portate via anche dai viaggi. La preparazione è dunque incentrata sulla parte tattica per arrivare pronti ad affrontare una squadra importante come Milano. Sicuramente è un momento delicato, sappiamo di avere rotazioni molto corte, soprattutto negli esterni, e anche le altre squadre lo sanno. Bisogna restare uniti e avere durezza mentale, sono due chiavi per uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Tornando alla partita di Napoli vorrei dire una cosa: non mi era mai capitato prima di vincere una partita così e se una squadra ci riesce significa che ha qualcosa di speciale. Bisogna restare qui con la testa, siamo convinti che potremo toglierci delle soddisfazioni".