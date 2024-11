VENEZIA, AMAREZZA SPAHIJA: "SIAMO STATI DEBOLI, SONO TANTO DISPIACIUTO"

Il coach della Reyer ha commentato senza giri di parole la sconfitta con l'Hapoel in EuroCup. "Senza ombra di dubbio hanno meritato di vincere, sono stati di gran lunga la squadra migliore. Hanno giocato una grande pallacanestro in attacco e in difesa. Noi siamo stati deboli, abbiamo tante difficoltà: non solo per gli infortunati, ma anche e soprattutto per questa terza trasferta consecutiva, i giocatori sono esausti. E perdere due giocatori prima della palla a due ha reso tutto più difficile. I problemi li hanno tutti e dobbiamo prenderci cura dei nostri. Sono tanto dispiaciuto per il nostro club e i nostri tifosi, stasera abbiamo dato un'immagine miserabile".