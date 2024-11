Varese riparte da Tyus e Sykes: "Stimoli giusti per salvarsi"

Anche Tyus è decisamente sul pezzo: "Ho scelto Varese perché conosco la tradizione di questo club. Ho già vissuto un anno sportivo in Italia, a Cantù, e ricordo molto bene l'atmosfera e il calore del pubblico nelle partite casalinghe a Masnago. Prima di firmare ho potuto parlare con lo staff tecnico e con Luis Scola, che conoscevo già per averci giocato contro, ed è stato dunque facile accettare l'offerta biancorossa. Spero di riuscire a portare esperienza e qualità in campo per aiutare la squadra. Non ho mai giocato in un sistema come quello varesino, ma farò tutto quello che mi è stato chiesto, ossia mettere a disposizione la mia energia sia a rimbalzo che nella fase difensiva. In tutta la mia carriera non mi sono mai trovato nella situazione di lottare per non retrocedere, ma ho molti stimoli per fare bene e farò di tutto per portare mentalità vincente e professionalità in allenamento ogni giorno".