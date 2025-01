Varese, presentato Bradford: "Un passo avanti per la mia carriera"

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione di Desonta Bradford. Ecco le sue prime parole: «Sono felice di essere a Varese perché per me rappresenta un passo in avanti per la mia carriera. Ringrazio la società, lo staff tecnico e tutti i miei nuovi compagni che mi hanno accolto benissimo fin dai primi momenti. Sono contento del risultato che abbiamo ottenuto contro Napoli sabato scorso; sappiamo che non basterà solo questo, ma stiamo lavorando in alenamento ogni giorno per riuscire a trovare continuità di risultati. È stato tutto molto rapido ma ero già pronto fisicamente perché non ho mai smesso di allenarmi; non ho avuto problemi ad adattarmi al ritmo partita anche perché il basket è la mia vita ed è ciò che faccio fin da ragazzino. Le cose mi sono venute naturali e poi abbiamo preso fiducia e siamo riusciti ad ottenere i due punti. Le mie caratteristiche? Mi piace correre in attacco e lavorare molto in fase difensiva; il ritmo del gioco biancorosso si adatta bene alle mie caratteristiche personali, soprattutto in difesa, sia sulla palla che su tutte le altri parti del campo. Per riuscire a migliorare i nostri risultati e dunque a vincere anche in trasferta dovremo aiutarci molto e lavorare bene di squadra mettendo attenzione anche ai minimi dettagli. Le mie precedenti esperienze italiane? Trento era una piccola città, Piacenza ancora di più. Il fatto di essere a Varese mi dà la possibilità di girare maggiormente e di raggiungere anche zone limitrofe che possano piacermi. E poi Varese è molto simile alla mia città di origine; anche i miei familiari non vedono l'ora di raggiungermi per poterla visitare».