Varese, Mandole: "Dovremo competere per tutti i 40 minuti"

Le parole di coach Mandole in vita di Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese: «La chiave della partita sarà quella di riuscire a difendere bene il loro pick’n’roll, una giocata che fanno spesso ed in maniera efficace visto che il più delle volte vanno a punti. Dobbiamo fare il possibile per riuscire a competere per tutti i 40 minuti in trasferta cosa che, a parte contro Trento e Scafati, non siamo quasi mai riusciti a fare quest’anno; questo è sicuramente il problema maggiore che abbiamo adesso, ossia riuscire a scendere in campo anche lontano da Masnago con concentrazione e con la testa giusta. Se guardiamo le statistiche, quando giochiamo in trasferta sono brutte, non sono quelle che vogliamo; l’opposto di quanto succede in casa e questo lo dicono anche i risultati visto che abbiamo vinto quattro partite su sette, due delle quali contro Milano e Virtus Bologna, due avversarie di Eurolega. Dobbiamo trovare il modo di uniformare le prestazioni anche fuori da Varese, anche perché la squadra è sempre la stessa».