Varese, Kastritis: "La nostra occasione per dimostrare impegno"

Le parole di coach Kastritis in vista di Trapani Shark-Openjobmetis Varese: «Giocheremo contro una squadra molto competitiva ed estremamente forte come Trapani, una delle migliori a segnare in contropiede ed abile a mettere tanta pressione sulla palla per creare palle perse alle formazioni avversarie. Il nostro approccio difensivo non dovrà passare solamente dalla nostra attitudine difensiva, ma anche dal nostro attacco; dovremo evitare palle perse che potrebbero permettere loro di segnare canestri facili. In generale questa è la prima vera occasione che abbiamo per dimostrare l’approccio e l’impegno che dovremo poi mettere anche in tutte le altre partite. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi abbiano lavorato in questi ultimi giorni ed entusiasta di iniziare. Le cose più importanti per me e per noi in questo momento sono l’approccio alla gara ed il processo; è vero che abbiamo bisogno di una vittoria, ma prima di tutto abbiamo bisogno di stabilire le nostre regole, la nostra cultura, giocare insieme nel modo in cui vogliamo giocare. Prima riusciremo a fare queste cose meglio sarà. Così facendo prima o poi arriveranno anche le vittorie. Stando alla nostra filosofia, le cose più importanti sono il processo, il modo di giocare e vedere quanto i giocatori siano disposti a sacrificarsi ed aiutarsi gli uni per gli altri. Se faremo così, alla fine della partita, guarderemo il risultato e capiremo se saremo felici e soddisfatti».