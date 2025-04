Varese, Kastritis: "Cremona ci ha punito, abbiamo sbagliato scelte in attacco"

Il coach della Openjobmetis è deluso dopo il ko subito in casa contro Cremona e guarda alle prossime gare. "È veramente difficile trovare le giuste parole per descrivere non tanto quanto accaduto in campo, ma perché. Cercherò di essere più onesto possibile. Come detto, contro Scafati eravamo solo al primo tempo delle sfide che ci aspettavano. Posso dire che i giocatori non sono stati perfetti, ma hanno approcciato bene la gara di stasera. Non siamo stati molto efficaci a livello offensivo ma abbiamo lavorato bene in difesa tenendo Cremona a basso punteggio fino all'ultimo minuto. A quel punto abbiamo sbagliato praticamente tutte le scelte in attacco e loro ci hanno sempre punito senza mai sbagliare. Alla fine ci troviamo con questa sconfitta ma voglio fare i complimenti per l'ottima partita fatta per 39 minuti. Come detto in spogliatoio, siamo padroni del nostro destino, sappiamo come dobbiamo giocare e sappiamo cosa evitare in campo. Da domani ricominciamo a lavorare e andiamo a giocarci le prossime partite".