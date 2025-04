Il coach della Openjobmetis mostra tutta la sua felicità per la vittoria contro Sassari, importantissima per la salvezza. "Non ho molto da dire, la cosa più importante è che tifosi e squadra siano insieme. E oggi erano tutti insieme. I nostri tifosi sono incredibili, i nostri giocatori hanno fatto un grande lavoro in campo per la maggior parte della gara. E entrambi meritano tanto crediti. Avevamo desiderio di vincere la partita, penso sia la cosa più importante".