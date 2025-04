Pistoia, la nuova ala è un ungherese nato a Santo Domingo

Questo l'annuncio della società biancorossa: "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’ala di nazionalità ungherese Vincent Valerio-Bodon che è già arrivato in città e sarà a disposizione dalla prossima partita contro l’EA7 Milano. Con questo ultimo innesto la società intende affrontare con il roster più ampio a disposizione le ultime gare della stagione. Indosserà la maglia numero 70". Fino alla settimana scorsa, il classe 2001 nato a Santo Domingo giocava in G League coi Rip City Remix.