Un mese dopo l'agguato costato la vita all'autista, la Sebastiani Rieti torna a giocare a porte aperte

Dunque, dalla gara di sabato 22 novembre alle 21, contro l'Urania Milano, la Sebastiani Rieti tornerà a giocare le gare al PalaSojourner in presenza del pubblico. "Una notizia - afferma la stessa società reatina - che riempie di gioia perché dopo un mese così difficile per la nostra Società e la nostra città, tornare a sentire il calore dei nostri tifosi è meraviglioso. Torneremo alla normalità non dimenticando mai quanto accaduto e continuando a mantenere vivo il ricordo di Raffaele Marianella e continuando a trasmettere attraverso la Pallacanestro i veri valori dello sport, come abbiamo sempre fatto da 6 anni a questa parte".