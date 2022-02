Ucraina: l'Eurolega rinvia le partite con le squadre russe

BASKET

Dopo i rifiuti di Barcellona e Zalgiris arriva la decisione ufficiale, rinviate Bayern-Cska, Baskonia-Kazan e Zenit-Barcellona

L'Eurolega di basket ha annunciato il rinvio di tre partite con protagoniste tre squadre russe vista "l'escalation militiare" in Ucraina. Le gare in questione, valide per la 27/a giornata, sono: Bayern Monaco-Cska Mosca, Baskonia-Unics Kazan e Zenit S. Pietroburgo-Barcellona. La decisione è stata presa dal Ceo dell'Eurolega dopo i rifiuti di Barcellona e Zalgiris di recarsi in Russia come misura precauzionale in vista di una riunione di emergenza tra i 18 club convocata per venerdì 25 febbraio.

IL BOICOTTAGGIO DELLO ZALGIRIS

Lo Zalgiris Kaunas prende ufficialmente posizione attraverso un comunicato stampa e annuncia che non giocherà le partite in Russia, ma non solo, invita anche tutti i club di Eurolega a boicottare le partite contro le squadre russe (CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan).

Una presa di posizione che arriva dopo la decisione del Barcellona, presa dall’intera squadra in aeroporto poco prima della partenza, di non partire per San Pietroburgo in vista della partita di venerdì contro lo Zenit.