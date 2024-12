Trieste, Christian: "Molto vicini a diventare una squadra dominante"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: Siamo convinti di essere molto vicini a diventare una squadra dominante. Non siamo ancora arrivati a quel punto, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo analizzato cosa ci manca, costruito un piano per continuare a migliorare e per scalare la classifica. Sassari sta giocando sempre meglio quest’anno. Sono pericolosi in attacco, hanno tantissimi schemi offensivi, e sono tosti difensivamente, con tanti giocatori capaci di pressare con grande forza. Abbiamo cercato di comprenderlo a fondo nello spogliatoio: questa è una partita fondamentale. Loro hanno fame di una vittoria e anche noi abbiamo fame. Stiamo lavorando molto su questo, come facciamo sempre. Per noi è fondamentale giocare nel nostro modo: passandoci la palla in attacco e difendendo bene la linea da tre, cosa che non abbiamo fatto abbastanza recentemente. Dobbiamo tenerli fuori dal pitturato in difesa e dominare la loro area in attacco. Dobbiamo concentrarci su queste cose e farle al massimo livello per giocare bene".