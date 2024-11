TRIESTE, CHRISTIAN: "ECCO PERCHÉ TRENTO È LA MIGLIORE DEL CAMPIONATO"

Le dichiarazioni di Jamion Christian alla vigilia della sfida contro Dolomiti Energia Trentino: "Prima di tutto Trento è eccezionale in difesa, la migliore del campionato per distacco. Condividono molto bene la palla, con ottimi numeri da quel punto di vista. Hanno un altissimo livello di talento all’interno del roster e il modo in cui riescono a sfruttarlo è davvero speciale. Non si arriva a questo punto della stagione senza perdere una partita se non si è una squadra di qualità con un sistema di gioco efficace, ed è quello che vedo guardandoli giocare. Stiamo lottando per qualcosa di speciale da raggiungere alla fine della stagione ed è molto importante per noi guardare a ogni settimana come una tappa rispetto al traguardo finale".