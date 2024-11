TRIESTE, BROOKS: "QUI HO RITROVATO LA VOGLIA DI GIOCARE"

Intervistato da Lorenzo Gatto su “Il Piccolo”, Jeff Brooks ha parlato del fatto che il match di sabato sera a Trento vale il primato in classifica: “Mi aspettavo di arrivare in un posto dove avrei ricominciato a divertirmi con la pallacanestro: di questo ho parlato con Christian e Arcieri in estate. Qui ho ritrovato le mie motivazioni, il mio fuoco, la voglia di giocare. L'idea che fosse un passo indietro non mi preoccupava e i risultati parlano chiaro; lavorando con grande agonismo ogni giorno i risultati arrivano. Sono contrario alla narrazione secondo cui questo sia stato un passo indietro per la mia carriera: quello che mi interessava era sentirmi parte integrante di un progetto e qui mi sento esattamente così. Quando trovi un gruppo di ragazzi, ognuno con le sue origini e la sua storia, che sanno apprezzare gli aspetti che li uniscono ma anche rispettare le differenze, si crea una situazione speciale. Noi l’abbiamo creata in un paio di settimane stando insieme, l'ambiente qui è speciale grazie ad un gruppo di persone speciali e questo ci dà un'energia diversa che vogliamo alimentare giorno per giorno”.