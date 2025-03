Treviso, Vitucci: "Affrontiamo una squadra che ha un talento offensivo importante"

Frank Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Una partita importantissima in cui dobbiamo riuscire a trasformare la frustrazione che deriva dai risultati negativi dell’ultimo periodo, in rabbia agonistica e concentrazione, legata alla massima efficacia possibile. Affrontiamo una squadra che ha un talento offensivo importante: difensivamente sarà fondamentale tenere gli uno contro uno e disinnescare i loro meccanismi offensivi il più possibile. Da parte nostra, in attacco, dovremo cercare una grande collaborazione di squadra per metterli in difficoltà“.