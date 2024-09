Comincia la EuroCup 2024-25: Trento e Venezia subito in campo

BASKET

Le due squadre italiane sfideranno Gran Canaria e Salonicco per il Round 1 della seconda competizione europea per club

La stagione di basket parte già con marce altissime: dopo le emozioni vissute in Supercoppa, è già tempo di tornare in campo nella settimana che porterà al debutto in LBA Serie A e non solo. Per la Dolomiti Energia Trento e l'Umana Reyer Venezia comincia infatti la nuova edizione di EuroCup, rispettivamente contro Dreamland Gran Canaria e Aris Midea Salonicco.

© Ufficio Stampa

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

La Dolomiti Energia Trento fa il suo debutto nel Gruppo A su un campo non nuovo, la Gran Canaria Arena di Las Palmas. Sono già otto gli incontri che hanno visto la formazione trentina sfidare la compagine spagnola, con i canari in vantaggio per cinque confronti a tre. La vittoria bianconera dell'anno scorso ha segnato la fine di una striscia positiva che durava da 18 mesi per la Dreamland. Il Club de Baloncesto del Gran Canaria ha una squadra di assoluto livello: confermato lo zoccolo duro risalente alla conquista dell'EuroCup 2022-23 (Nicolas Brussino, Andrew Albicy, John Shurna), ha completato in estate degli innesti importanti come Carlos Alocen, George Conditt IV e Mike Tobey.

© Ufficio Stampa

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

L'Umana Reyer Venezia comincia il suo sesto anno consecutivo in EuroCup affrontando l'Aris Midea Salonicco nel Round 1 del Gruppo B. Alla sua seconda stagione di fila nella competizione, la formazione greca cercherà di migliorare il risultato dell'ultima edizione quando si è fermata agli ottavi di finale in trasferta contro il Prometey Slobozhanske. L'Aris ha una rosa decisamente rinnovata (Josh Roberts, D'Moi Hodge, James Banks), ma continuerà a puntare sui due pezzi principali della loro collezione: l'allenatore Ioannis Kastritis e il leader della squadra, Vassilis Toliopoulos. In estate ha accolto anche un campione di EuroLega: Lefteris Mantzoukas, in prestito dal Panathinaikos.

L'AGENDA COMPLETA DI EUROCUP

Dreamland Gran Canaria-Dolomiti Energia Trento (24 settembre, 21:00)

Umana Reyer Venezia-Aris Midea Salonicco (25 settembre, 20:00)