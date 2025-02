Trento, Nardelli vince il premio l’Adige Manager emergente 2024

Presso le Cantine Rotari di Mezzocorona si è tenuta la cerimonia organizzata dal quotidiano l’Adige durante la quale sono stati assegnati riconoscimenti ai migliori manager e realtà imprenditoriali del Trentino. Il premio di Manager Emergente è stato assegnato ad Andrea Nardelli, “ per avere contribuito a sviluppare un approccio manageriale in una società sportiva professionistica, facendola crescere fino a portarla non solo ai vertici agonistici ma posizionandola come player di riferimento dell’intera comunità trentina, nello sport come nel sociale”. Alla premiazione ha preso parte anche il capitano della Dolomiti Energia Trentino, Toto Forray, a testimonianza dell’importanza di un riconoscimento che sottolinea il valore del lavoro svolto dentro e fuori dal campo.