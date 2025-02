Trento, DG Nardelli: "Expliot sportiva, ma non in termini di club"

Andrea Nardelli, Direttore Generale della Dolomiti Energia Trentino, ha parlato al Corriere del Trentino dei successi del presente dell'Aquila e i progetti bianconeri per il futuro: "Siamo all'11° anno fra i professionisti, abbiamo giocato 2 finali scudetto e disputato sempre i playoff eccetto un anno. Questo può essere un exploit sportivo ma non lo è in termini di club: non avevamo mai vinto ma abbiamo sempre provato a competere al massimo livello. Anche se fossimo usciti ai quarti o in semifinale il nostro progetto non sarebbe stato minimamente intaccato. Le nostre parole chiave? Prima di tutto lungimiranza: vedere premiato MVP Ellis, che è stato il primo acquisto del nuovo corso, è emblematico di quello che stiamo cercando di fare. Poi la fame: da quando c'è Galbiati abbiamo deciso di cercare solo giocatori che avessero voglia di crescere con noi. Quando abbiamo pensato di vincere davvero la Coppa Italia? Dopo la vittoria su Trieste. Avevamo battuto in rimonta Reggio Emilia, che ha piani simili ai nostri; poi abbiamo sfidato Trieste, che ha un progetto bellissimo e tanto entusiasmo, siamo finiti sotto nel finale ma l'abbiamo ripresa. A quel punto la nostra carica di energia era al massimo, era chiaro che la pressione fosse tutta su Milano. Palasport? Non è solo un'esigenza dell'Aquila, noi siamo un pezzo di questa storia che si può e si deve scrivere. Tutti i club sportivi hanno bisogno di una casa che produca maggiori ricavi ma sarebbe un plus per tutta una provincia che fa della ricettività un fiore all'occhiello. Avere un impianto multifunzionale permetterebbe di dare una casa a tanti eventi di alto livello anche internazionale. EuroCup? Non c'è nulla di scritto ma non vedo problemi. Veniamo da una stagione con numeri straordinari che ci colloca fra le realtà che hanno un peso importante".