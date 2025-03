Trento, l'avvertimento di Galbiati: "Pistoia si è compattata"

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "Pistoia sta attraversando un momento in cui le voci che circolano, da una parte, hanno fatto male, ma dall’altra hanno compattato sia la squadra che la gente. Domenica avremo bisogno di un palazzetto caldo: dobbiamo essere in grado di coinvolgere i tifosi, ma abbiamo bisogno che il pubblico ribolla, che ci sia voglia di spingere la squadra. Siamo consapevoli che dobbiamo continuare a vincere. Sappiamo chi siamo, da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Sappiamo che per Pistoia questa partita avrà un grande senso di urgenza, ma anche per noi dovrà essere lo stesso. Dobbiamo scendere in campo con il massimo della determinazione, aggredendo la gara fin dal primo minuto, cosa che nelle ultime due prestazioni purtroppo non siamo riusciti a fare".