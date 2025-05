Trento, Galbiati: "Vittoria importante, c'è desiderio di farne altre"

Il coach della Dolomiti Energia analizza la prestazione della sua squadra esprimendo felicità per la vittoria su Milano in Gara 2. "Una partita dai tanti volti. Abbiamo giocato molto bene, molto male, molto bene, molto male. Parlo dell'attacco. In difesa siamo stati tosti, resilienti, abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Potevamo essere un filo più precisi in qualche situazione ma chiaramente la difesa di Milano ti stritola, quando siamo riusciti a far correre la palla siamo stati più belli. Quando l'abbiamo fermata, ed è colpa mia, loro hanno potuto fare le loro cose. Chiaro che giochiamo contro una squadra lunga, tosta e forte, con tante armi. Quindi bene così. Siamo stati fortunati sull'ultimo episodi, potevamo forse essere in una posizione migliore. Maledetto me che sul 65-62, poi siamo andati sul 65-65 a inizio quarto quarto, ho pensato che saremmo arrivati ai nostri 80 abbondanti. E invece ci siamo fermati, l'ultimo quarto è stata una guerra di grande fisicità. Ma dietro siamo stati bravi. Ci prendiamo una vittoria che è importante e vogliamo farne altre. C'è desiderio".