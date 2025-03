Trento, Galbiati: "Siamo arrabbiati, in alcune situazioni siamo stati ingenui"

Il coach della Dolomiti Energia analizza la sconfitta casalinga con Brescia. "Siamo molto arrabbiati per questa sconfitta di soli tre punti contro una squadra fortissima, e possiamo recriminare su tante situazioni. Sono certo che avremo grande voglia di rivalsa, perché nelle ultime partite abbiamo affrontato avversari di altissimo livello, perdendo sempre per pochissimo. Brescia ha uno stile di gioco unico e fa dell’esperienza uno dei suoi punti di forza principali. Noi siamo stati ingenui in alcune situazioni, ed è un peccato, perché abbiamo alternato momenti di grande qualità a fasi di frenesia e poca condivisione del pallone. Abbiamo costruito tutto ciò che abbiamo fatto finora in questa stagione giocando da squadra, aiutandoci e restando positivi. Dobbiamo continuare su questa strada".