Trento, Galbiati: "Preparazione alla partita estremamente difficile"

Paolo GALBIATI (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Purtroppo giochiamo ancora contro una squadra che ha appena cambiato l’allenatore e questo rende la preparazione alla partita estremamente difficile. Scafati ha una squadra con molto talento guidata dall’esperienza di Cinciarini; sono una squadra che sta ancora cercando la sua identità dopo i tanti cambi di assetto che hanno fatto. Sappiamo che giocare alla Beta Ricambi Arena è difficilissimo, ci aspettiamo una vera e propria bolgia che li spingerà ad uscire da un momento difficile. Mi aspetto dalla mia squadra, invece, una reazione dopo la sconfitta di Gran Canaria perché nonostante loro siano una grande squadra potevamo sicuramente fare meglio. Sono molto contento e orgoglioso del clima che si sta creando al palazzetto perché vedere in EuroCup 3.000 persone, i sold out in campionato e i sorrisi delle persone mi rende molto felice e credo sia lo stesso per tutto il resto della squadra».