Trento, Galbiati: "Partita bellissima, complimenti a Trapani"

Paolo Galbiati ha così commentato il primo stop in campionato di Trento: "Complimenti a Trapani, che sta facendo un lavoro incredibile sia sulla squadra che sulle strutture. Credo sia stata una partita bellissima, anche se nel finale siamo arrivati un po’ corti. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più attenti in difesa, soprattutto su Alibegovic, che ci ha messo in difficoltà. Quando eravamo sul +4, ci siamo un po’ bloccati di fronte all’aggressività di Trapani, ma questa partita rappresenta comunque un passo importante nel nostro percorso di crescita, considerando che siamo una squadra molto giovane. Le troppe palle perse ci sono costate care, così come l’ostinarsi su alcune soluzioni offensive. Su questo, mi prendo le mie responsabilità".