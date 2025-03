Trento, Galbiati: "Fisicità di Bologna fattore decisivo dentro l'area"

Così Paolo Galbiati dopo la sconfitta di Trento alla Segafredo Arena: "Complimenti alla Virtus che è una squadra forte e l’ha fatto vedere con la prestazione odierna. Non siamo stati abbastanza disciplinati nel rispettare le caratteristiche individuali di alcuni loro giocatori, e i due falli iniziali di Cale ci hanno privato del nostro migliore difensore che era designato a marcare Cordinier. Ci tengo a ringraziare i miei ragazzi perché per varie vicissitudini ci siamo allenati in nove. Mi dispiace perché abbiamo lasciato lì qualche tiro dei nostri e qualche appoggio. Sicuramente la fisicità della Virtus è stata un fattore soprattutto dentro l’area".