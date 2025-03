Trento, Galbiati: "Abbiamo reso semplice la partita.Un grande in bocca al lupo a Pistoia"

Il coach dell'Aquila ha commentato a fine gara la vittoria per 87-64 su Pistoia. "La partita l’abbiamo resa semplice facendo quello che ci eravamo detti. Siamo riusciti a mettere in difficoltà Forrest, mentre su Paschall abbiamo fatto un buon lavoro nel secondo tempo dopo qualche difficoltà iniziale. Anche su Kemp abbiamo gestito abbastanza bene la situazione. In attacco, nel primo tempo siamo stati a tratti indisciplinati, ma poi abbiamo migliorato molto nella ripresa. Siamo contenti, c’era una bellissima atmosfera e ora speriamo di lavorare bene in settimana in vista della sfida al Forum di Assago. Bayehe, ha iniziato a lavorare, sta recuperando dall’infortunio. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Pistoia, sperando che la situazione si risolva presto, perché questa piazza lo merita davvero".