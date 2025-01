Trento, Dusmet: "Venezia è cresciuta notevolmente"

Davide DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Mi aspetto una partita molto complicata. Loro stanno attraversando un ottimo momento di forma, avendo ottenuto vittorie importanti contro squadre di livello come Milano e Trapani in LBA, oltre a successi significativi in Europa, su tutti contro Valencia e Hapoel Jerusalem. Anche dal punto di vista statistico, sono cresciuti notevolmente. Sarà una sfida difficile perché sono una squadra con una notevole taglia fisica e giocano con grande energia. È una partita molto stimolante, perché affronteremo un’ottima squadra, con giocatori di alto livello, in un palazzetto complicato. Dovremo approcciare la partita con grande determinazione, consapevoli che sarà necessario dare il massimo per mostrare il meglio di noi stessi».