TRENTO: CON MILANO LA QUARTA VITTORIA PIÙ LARGA DI SEMPRE

Sesta vittoria in sei partite per la Dolomiti Energia Trentino, che supera anche l’EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 91-57. I bianconeri sono a una vittoria dall’eguagliare il record di successi consecutivi raggiunto nella stagione 2017/18, quando l’Aquila vinse le gare dalla giornata 23 alla 29. I 57 punti subiti dalla Dolomiti Energia sono il minimo stagionale ed è la prima volta assoluta che una squadra in questa stagione subisce meno di 60 punti. La vittoria di 34 punti contro Milano, oltre ad essere il maggior scarto stagionale, è anche la quarta prestazione di sempre per Trento in Serie A.