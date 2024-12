Trento, Bongi: "La Virtus arriverà con grande voglia di riscatto"

Fabio BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «In vista di domenica, l’obiettivo sarà quello di replicare le buone prestazioni offensive delle ultime uscite, lavorando però con maggiore attenzione sulla difesa e migliorando la nostra coesione in quella metà campo. La Virtus arriverà con grande voglia di riscatto, considerando il momento un po’ complicato che stanno attraversando. Mi aspetto una partita molto bella, come le ultime, e sarà fondamentale avere un’atmosfera incandescente al palazzetto per darci la spinta necessaria per vincere».