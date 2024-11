L'assistant coach dell'Aquila ha presentato la partita che vedrà la capolista sfidare Trieste. "Sarà una partita molto affascinante, Trieste è una squadra ben costruita e con idee chiare. Giocano con ritmo, hanno talento e stanno esprimendo una pallacanestro divertente. Meritano pienamente la terza posizione, sono sicuro che sarà un bello spettacolo per tutti i tifosi. Siamo in un buon momento, i ragazzi stanno bene insieme e ci divertiamo tanto in tutto quello che facciamo".