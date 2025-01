Trapani, Repesa: "Sassari una delle squadre che esegue meglio in attacco"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Sassari è una squadra che fino ad adesso ha avuto un po' troppi alti e bassi, ci sono state delle partite in cui ha giocato in modo straordinario, facendo vedere vittorie e bel gioco, e altre partite in cui non hanno giocato molto bene. Questa squadra è undersized, con centri come Halilovic molto creativi ed esterni molto veloci e ottimi tiratori, incluso Bendzius da 4. Loro secondo me sono una delle squadre che esegue meglio in attacco nel nostro campionato (sono infatti secondi per assist) e quindi dovremo stare molto attenti a rientrare in difesa e giocare nella nostra metà campo in modo compatto, come non abbiamo fatto a Venezia".