TRAPANI, REPESA: "BENE I DUE PUNTI, IL RESTO DA DIMENTICARE"

Tutt'altro che soddisfatto Jasmin Repesa, nonostante il successo di Trapani contro Napoli: "Il commento è semplice. L'unica cosa che vale stasera sono i due punti. Tutto il resto è da dimenticare. Secondo me siamo stati scarsi in difesa. Senza comunicazione, senza buoni cambi: abbiamo permesso ai tiratori di prendersi conclusioni facili. Gli abbiamo permesso di giocare il loro gioco. Non esiste nel mondo una partita vinta prima di giocarla. E qui si crea un'atmosfera per cui Napoli è un avversario facile. Invece sì, hanno perso 7 partite, ma solo in una non hanno avuto chance. In tutte le altre dopo tre quarti erano lì attaccati o addirittura avanti. Non possiamo sottovalutare nessuno. Come possiamo sottovalutare un giocatore come Pangos? O Bentil? Ma qua si crea un'atmosfera per cui è tutto facile. Dobbiamo invece ragionare una partita alla volta".